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روسيا تواصل تقدمها في شرق أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في منطقة دونيتسك
14 نوفمبر 2024 17:46

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أن قواتها سيطرت على قرية قرب "كوراخوفي" شرقي أوكرانيا، فيما أكدت كييف نجاح قواتها في إسقاط 21 طائرة مسيرة روسية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي الذي نقله موقع "روسيا اليوم"، إن القوات الروسية واصلت التقدم في عمق دفاعات أوكرانيا وسيطرت على قرية "فوزنيسينكا" الواقعة غرب مدينة دونيتسك، مشيرة إلى أن قوات "الوسط" صدت أيضا 11 هجمة مضادة قامت بها القوات الأوكرانية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير روسية عن تقدم القوات الروسية في مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.
في المقابل، أكدت كييف أن القوات الروسية لم تخترق مدينة كوبيانسك التي بقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" عن أندري كوفاليوف، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قوله إنه تم صد جميع الهجمات على المدينة بنجاح وإنهم لم يتمكنوا من دخول كوبيانسك، ولا تزال المدينة تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.
على صعيد آخر، أعلنت أوكرانيا نجاح قواتها للدفاع الجوي في إسقاط 21 طائرة مسيرة، كانت تستهدف مناطق سومي وخاركيف وبولتافا وكييف.

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المصدر: وكالات
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دونيتسك
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