42 قتيلاً بهجمات في باكستان

إسلام أباد (وكالات)

قتل 42 شخصاً على الأقل بينهم نساء وأطفال بهجمات في باكستان، وفق ما أفاد مسؤولون كبار أمس، في حلقة جديدة من العنف في شمال غرب البلاد.

وقال المسؤول المحلي جاويد الله محسود، إن «موكبين استُهدفا في كورام في إقليم خيبر باختونخوا عند الحدود مع أفغانستان»، مشيراً إلى مقتل 42 شخصاً وإصابة 11 آخرين.

وأضاف أن نحو 10 مهاجمين أطلقوا النار بشكل عشوائي من جانبي الشارع.

وأكد ضابط في الشرطة في الموقع هذه الحصيلة، طالباً عدم الكشف عن هويته، مشيراً إلى أن من بين القتلى عناصر شرطة.

ومنذ يوليو، خلفت أعمال العنف بين القبائل في هذه المنطقة الجبلية أكثر من 70 قتيلاً، بحسب منظمات محلية باكستانية.

وتندلع بشكل دوري اشتباكات ثم تتوقف حين يتم التوصل إلى هدنة من قبل مجلس قبلي «الجيرغا»، وبعد أسابيع أو أشهر تتجدد أعمال العنف.

وتتعلق النزاعات بين القبائل خصوصاً بمسألة الأراضي في المنطقة حيث تكون قواعد «الشرف القبلية» قوية وغالباً ما تسود على النظام الذي تكافح قوات الأمن للحفاظ عليه.