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وزير فلسطيني: إسرائيل استهدفت 188 موقعاً أثرياً وتاريخياً في غزة

آثار الدمار في مسجد بمخيم النصيرات (رويترز)
26 نوفمبر 2024 01:02

رام الله (الاتحاد) 

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أكد وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك أمس، أن الجيش الإسرائيلي استهدف 188 موقعاً أثرياً وتاريخياً في قطاع غزة. 
وقال الحايك في كلمة افتتح بها ندوة أقيمت بمدينة رام الله، تحت عنوان «تدمير التراث الثقافي في غزة» إن «إسرائيل استهدفت المتاحف التي تحتوي على العديد من اللقى والقطع الأثرية، واستهدفت المساجد والكنائس التاريخية». 
وأضاف أن «الاحتلال يتعمد استهداف المواقع الأثرية والتاريخية، حيث تشكل المواقع الأثرية والتاريخية جزءاً مهماً من الهوية الوطنية لشعب فلسطين، وخير دليل على تاريخ الشعب الفلسطيني على هذه الأرض». 
وتحدث عدد من الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين في الندوة، التي نظمت بدعم من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز حفظ التراث الثقافي.
وبحسب آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة دمرت إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 206 مواقع أثرية وتراثية من أصل 325 موقعاً في القطاع تدميراً كلياً أو جزئياً، أبرزها المسجد العمري وكنيسة القديس برفيريوس، وهي أقدم كنيسة في غزة وثالث أقدم كنيسة في العالم، حيث يعود تاريخ تأسيسها للقرن الخامس الميلادي.

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