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بلينكن يؤكد التزام واشنطن بأمن العراق

رئيس الوزراء العراقي يستقبل بلينكن
13 ديسمبر 2024 19:35

أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، من بغداد التزام واشنطن بأمن العراق وبمنع عودة تنظيم دعش الإرهابي بعد الأحداث الجارية في سوريا.
وبعد مغادرته العاصمة التركية أنقرة، وصل بلينكن بعد ظهر الجمعة في زيارة غير معلنة إلى العاصمة العراقية حيث أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وقال الوزير الأميركي إن واشنطن "ملتزمة بالعمل مع العراق على الأمن وتعمل دائما من أجل سيادة العراق، لضمان تعزيزها وصونها".
وشددت الحكومة العراقية على "ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا".
وكثّفت بغداد جهودها الدبلوماسية في الأيام الأخيرة، إذ أجرى السوداني سلسلة من الاتصالات المعلنة مع مسؤولين عرب وأجانب للتشديد على "ضرورة التنسيق العربي المشترك والعمل على تعزيز الحوار بين جميع الأطراف السورية"، وفق مكتبه.

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