واشنطن تؤكد ضرورة العمل ضد «داعش» في سوريا

أنقرة (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لتركيا أمس، خلال زيارته العاصمة أنقرة، أنّه «من الضروري العمل ضدّ عودة ظهور تنظيم داعش في سوريا بعد سقوط بشار الأسد».

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة: «عمل بلدنا بجد لضمان القضاء على داعش، ولضمان عدم عودة هذا التهديد، ومن الضروري أن نواصل هذه الجهود». وصرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من جانبه أن «أولوياتنا تقضي بضمان استقرار سوريا في أسرع وقت ممكن ومنع انتشار الإرهاب ومنع داعش وحزب العمال الكردستاني من السيطرة». وقد وصل أنتوني بلينكن مساء أمس الأول، إلى العاصمة التركية حيث اجتمع بالرئيس رجب طيب إردوغان.

وقال إردوغان لبلينكن خلال لقائهما إن «تركيا لن تسمح بأي تهاون في مكافحة تنظيم داعس». وأكد في بيان للرئاسة التركية إن «تركيا، باعتبارها البلد الوحيد في حلف شمال الأطلسي الذي التحم مباشرة مع داعش، ستتصدّى لجهود حزب العمال الكردستاني وامتداداته الرامية إلى تحويل الوضع الميداني إلى فرصة ولن تسمح بأي تهاون في مكافحة داعش».