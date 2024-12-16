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رئيس البرلمان العربي يشيد بالتنسيق المصري الإماراتي لدعم القضايا العربية

جانب من اللقاء (وام)
17 ديسمبر 2024 01:06

القاهرة (وام)

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أشاد رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، بالتنسيق المصري الإماراتي في دعم القضايا العربية، بفضل القيادة الرشيدة للبلدين، مؤكداً الدور المحوري لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضايا العربية، لا سيما القضية الفلسطينية، وتعزيز التضامن العربي في مواجهة الأزمات.
جاء ذلك خلال لقاء اليماحي مع وزير الخارجية المصري في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، حيث شدد اليماحي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على أهمية الدبلوماسية البرلمانية كأداة داعمة للجهود الرسمية التي تبذلها الدول العربية.
من جانبه، دعا وزير الخارجية المصري، إلى تشكيل جبهة برلمانية عربية موحدة للدفاع عن المصالح العربية في المحافل البرلمانية الدولية، معرباً عن دعم مصر الكامل لتطوير عمل البرلمان العربي، وتعزيز دوره في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدول العربية.

بدر عبد العاطي
مصر
وزير الخارجية المصري
الإمارات ومصر
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الإمارات
محمد أحمد اليماحي
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