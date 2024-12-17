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قتلى جراء زلزال بقوة 7.4 درجة في فانواتو بالمحيط الهادي

قتلى جراء زلزال بقوة 7.4 درجة في فانواتو بالمحيط الهادي
17 ديسمبر 2024 21:57

ذكرت تقارير إعلامية محلية في فانواتو والأمم المتحدة أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء زلزال قوته 7.4 درجة هز بورت فيلا عاصمة فانواتو الواقعة في المحيط الهادي اليوم الثلاثاء وألحق أضراراً أيضاً بخزاني مياه ومستشفى واحد.
وعرضت هيئة الإذاعة الحكومية في فانواتو لقطات لمركبات أسفل حطام مبان تهدمت وحجارة متناثرة على طريق رئيسي. كما أظهرت صور التقطتها طائرة مسيرة انهيارات أرضية بالقرب من محطة للشحن البحري.
وأعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء شارلوت سالواي مساء اليوم حالة الطوارئ، وقال إنه سيتم فرض حظر تجول لمدة سبعة أيام في المناطق الأكثر تضرراً، وطلب المساعدة الدولية.
وقال مسؤول في مستشفى بورت فيلا لهيئة الإذاعة إن ستة لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 50.
وقال مسؤول بالشرطة لوسائل إعلام محلية إن جهود الإنقاذ مستمرة بهدف العثور على أي محاصرين تحت أنقاض المباني.
وقال دان ماكجاري، وهو صحفي في فانواتو، لـ«رويترز»: «هذا الزلزال هو الأقوى الذي أراه خلال 21 عاماً من وجودي في فانواتو وجزر المحيط الهادي. شهدت الكثير من الزلازل الكبيرة، ولكن ليس مثل هذا».
وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية عدد المتضررين من الزلزال بنحو 116 ألف شخص. وقال إن تقارير لم يتسن التأكد منها تشير إلى مقتل ستة، كما لحقت أضرار بخزاني المياه الرئيسيين.
وذكرت مستشفى بورت فيلا أن أضراراً لحقت بالمبنى، ولم تعد غرفة العمليات تعمل وتم نصب خيام خارج المستشفى للتعامل مع تدفق المرضى وتصنيف حالاتهم.

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المصدر: رويترز
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