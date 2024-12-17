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الصين: بكين وواشنطن قادرتان على تحقيق أمور عظيمة بتعاونهما

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (أرشيفية)
18 ديسمبر 2024 00:55

بكين (أ ف ب) 

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أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، أنّ بكين وواشنطن قادرتان على تحقيق الكثير من الأمور العظيمة إذا ما تعاونتا سوياً، في تصريح يأتي قبيل شهر تقريباً من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
أكد وانغ يي، أمس، استعداد بلاده للحفاظ على الحوار وإدارة الخلافات وزيادة الثقة وتبديد الشكوك وتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة بغية إيجاد طريقة صحيحة للتوافق بما يفيد البلدين والعالم أجمع. 
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الصيني خلال حفل افتتاح «ملتقى الأوضاع الدولية والدبلوماسية الصينية لعام 2024» ببكين. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن وانغ القول: إن «العلاقات الصينية -الأميركية اتسمت بالاستقرار بشكل عام خلال العام الحالي، إذ تم إجراء جولتين من الحوار الاستراتيجي وتنظيم 5 اجتماعات للأعمال الاقتصادية والمالية بين الدولتين. 

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