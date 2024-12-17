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«الفارس الشهم 3» تقدم أغطية شتوية لمرضى «ناصر الطبي»

جانب من توزيع مواد غذائية ومستلزمات الشتاء للأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
18 ديسمبر 2024 00:55

غزة (الاتحاد)

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تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. 
ووزعت «عملية الفارس الشهم 3»، ضمن جهودها الإغاثية والإنسانية، أغطية شتوية على مرضى الكلى في مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة.
وتتصدر دولة الإمارات العمليات الإغاثية التي تصل إلى شمال القطاع، حيث تسعى إلى زيادة المساعدات قدر المستطاع، وتوفير المواد الغذائية ومستلزمات الشتاء والأغطية، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، الذين يصعب عليهم توفيرها في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات إليهم بشكل منتظم.
وأمس الأول، وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» خياماً ومساعدات على النازحين في المحافظة الوسطى استجابةً لمناشداتهم، كما وزعت خزانات مياه على عدد من المناطق في شمال القطاع للتخفيف من معاناة الأهالي في ظل أزمة المياه الحادة التي يواجهونها.
جدير بالذكر أن الإمارات تقدم دعماً متنوعاً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تسهم في توفير العلاج والرعاية الطبية عبر إجلاء المرضى لتلقي الرعاية في مستشفياتها، كما تواصل تقديم الدعم الطبي للمرضى المتواجدين داخل غزة من خلال المستشفى الميداني الإماراتي المجهز بكافة الاحتياجات والأجهزة المتطورة، إلى جانب تزويد المستشفيات المحلية بالأدوية واللقاحات الضرورية للأطفال.

الفارس الشهم 3
الإمارات
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قطاع غزة
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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