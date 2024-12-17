الشرطة الأميركية تكشف عن هوية منفذ إطلاق النار في ويسكونسن

لقي شخصان حتفهما وأصيب آخرون أمس الاثنين إثر إطلاق نار في مدرسة مسيحية خاصة في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأميركية.

وذكرت الشرطة فتاة 15 عاما هى التي قامت بإطلاق النار وقد لقت حتفها أيضا. وقال شون بارنز رئيس شرطة ماديسون إن الفتاة أحدثت إصابات لستة آخرين في إطلاق نار بمدرسة اباندانت لايف كريستيان سكول، من بينهم طالبان في حالة خطيرة.

وتحاول الشرطة الوقوف على السبب الذي أفضى لإطلاق النار. وذكر بارنز أن رجال الشرطة يتحدثون مع والد مطلقة النار وأفراد من أسرتها، مشيراً إلى أنهم يتعاونون، كما فتشت الشرطة منزل مطلقة النار.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن بارنز قوله إنهم يحاولون وضع جدول زمني للساعات الأخيرة قبل ذهاب منفذة الهجوم إلى المدرسة.

وأضاف بارنز أنهم طلبوا من المكتب المسؤول عن الأسلحة النارية أن يسرع في تحديد مصدر السلاح المستخدم في إطلاق النار وكيفية تحصل فتاة 15 عاما عليه.

وأشار إلى أنه غير متأكد مما إذا كان السلاح مملوكا لوالديها.