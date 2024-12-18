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الكونجرس الأميركي يكشف عن تشريع مؤقت لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة

مقر الكونجرس (أرشيفية)
18 ديسمبر 2024 10:30

 كشف كبار الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأميركي عن تشريع مؤقت للحفاظ على تمويل الوكالات الاتحادية حتى 14 مارس، وهو ما من شأنه أن يجنب الحكومة إغلاقاً جزئياً يبدأ يوم السبت في حال عدم إقرار التشريع.

ومن المرجح أن يحافظ التشريع على الميزانية الاتحادية التي تقارب 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي، مما يتيح تمويل برامج للجيش ومراقبي الحركة الجوية والهيئات التنظيمية الاتحادية.

كما يتضمن تمويلاً طارئاً جديداً حجمه 100.4 مليار دولار لمساعدة ولايات منها نورث كارولاينا وفلوريدا على التعافي من أعاصير مدمرة، فضلاً عن حرائق الغابات وغيرها من الكوارث في الآونة الأخيرة.

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وأفاد معاونو القيادة الجمهورية بمجلس النواب بأن هذه الأموال ستشمل 29 مليار دولار لصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية و21 ملياراً للمساعدات للمزارعين المتضررين من الفيضانات والخسائر الأخرى و10 مليارات مساعدات اقتصادية لهم.

إذا لم يتمكن المشرعون في إقرار التشريع هذا الأسبوع، فإن الوكالات الاتحادية ستدخل في إغلاق جزئي بدءاً من يوم السبت.

المصدر: وكالات
الكونجرس الأميركي
الولايات المتحدة الأميركية
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