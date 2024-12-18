حصيلة جديدة لضحايا زلزال فانواتو.. والبحث عن ناجين يتواصل

تستمر عمليات الإغاثة بحثا عن ناجين الأربعاء بين أنقاض مبان دمرت في العاصمة فانواتو غداة الزلزال العنيف الذي ضرب الأرخبيل في المحيط الهادئ وأسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل بحسب الحكومة المحلية.

وأدى الزلزال إلى "مقتل تسعة أشخاص أكد وفاتهم مستشفى فيلا المركزي" بحسب آخر حصيلة معدلة الأربعاء حسب المكتب الوطني لإدارة الكوارث.

وكان المصدر نفسه اعلن مساء الثلاثاء مقتل 14 شخصا.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7,3 درجات الثلاثاء قبالة سواحل الجزيرة الرئيسية للأرخبيل حيث العاصمة بورت فيلا.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) "تضرر حوالى 116 ألف شخص من أسوأ عواقب الزلزال".

وفي مواجهة "العواقب الوخيمة" للزلزال الذي أعقبته هزات ارتدادية، أعلنت فانواتو حال الطوارئ لسبعة أيام بالإضافة إلى حظر للتجول كما أعلن المتحدث باسم الحكومة.





