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حريق يلتهم مبنى البرلمان الليبيري

حريق يلتهم مبنى البرلمان الليبيري
18 ديسمبر 2024 18:24

 اندلع حريق في مبنى البرلمان في ليبيريا اليوم الأربعاء، فيما دخلت مظاهرات المعارضة يومها الثاني. 
 ولم تؤكد السلطات على الفور سبب الحريق الذي وقع في العاصمة مونروفيا. وأدان الرئيس جوزيف بواكاي الذي تفقد الموقع وأمر بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، «الدمار المتعمد الذي وقع في هذا البلد». وتقام المظاهرات احتجاجاً على خطوات لعزل رئيس البرلمان الذي يواجه اتهامات بالفساد.
 فيما يدعو المتظاهرون أيضاً إلى تنحي الرئيس.
 واعتقلت الشرطة العشرات من المتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقة الحشود أمس الثلاثاء. وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يندلع حريق في مبنى البرلمان، رغم أنه لم يكن هناك أي مؤشر على أن الحوادث متصلة. 
وقالت تقارير وسائل الإعلام المحلية إن الشرطة اعتقلت بعض المشتبه فيهم الذين كانوا في المنطقة عندما اندلع أحدث حريق. 
وجاءت المظاهرات بعد شهور من التوترات بشأن ما إذا كان كوناتي كوفا، رئيس مجلس النواب الليبيري الذي ينتمي لأحد أحزاب المعارضة، سوف يعزل من منصبه بناء على مزاعم بارتكاب ممارسات فاسدة. 

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المصدر: د ب أ
حريق
ليبيريا
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