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حريق ضخم يلتهم مقهى في فيتنام ويتسبب بمقتل 11 شخصاً

حريق ضخم يلتهم مقهى في فيتنام ويتسبب بمقتل 11 شخصاً
19 ديسمبر 2024 08:27

لقي 11 شخصاً مصرعهم وأصيب آخران بجروح في حريق، مفتعل على الأرجح، اندلع ليل الأربعاء في مقهى  بهانوي، بحسب ما أعلنت الشرطة.

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وقالت شرطة العاصمة الفيتنامية في بيان إنّها تشتبه في أن يكون الحريق مفتعلا، مشيرة إلى أنها أوقفت مشتبها به.
وأضاف البيان أنّ "الشرطة تشتبه في أنّ المقهى أُحرق عمداً وتم توقيف الجاني".
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية مبنى مكوناً من طوابق عدة في غرب هانوي وقد أتى الحريق على قسم كبير منه.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج سبعة أشخاص أحياء، نقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وانتشلت فرق الإنقاذ من داخل المقهى جثث 11 شخصاً.

المصدر: وكالات
حريق
فيتنام
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