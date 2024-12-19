ترامب يعارض اتفاقاً لتجنب "الإغلاق" الحكومي

أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأربعاء عن معارضته لاتفاق توصل إليه الكونجرس يتيح تمويل الحكومة الفدرالية حتى منتصف مارس وبالتالي تجنّب حدوث "إغلاق" حكومي قبيل عطلة نهاية العام، في موقف سارع البيت الأبيض للتنديد به.





والوقت ينفد لأنّ أمام الكونجرس مهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة-السبت لاعتماد إجراء تمويل مؤقت للخدمات العامة الفدرالية، وإلا فإن الولايات المتحدة ستواجه "إغلاقاً" جديداً.



ويحيل "الإغلاق" مئات الآلاف من موظفي الدولة على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد العديد من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة.

وهذا الوضع غير مرغوب فيه للغاية في الولايات المتحدة، خصوصاً مع اقتراب موسم العطلات.





