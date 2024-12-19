الخميس 19 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل عشرات الأطفال خلال تدافع في نيجيريا

أحذية ملقاة عقب حادث تدافع (أرشيفية)
19 ديسمبر 2024 22:52

أسفر تدافع في معرض مدرسي في مدينة "إبادان" بجنوب غرب نيجيريا عن مقتل 35 طفلا وإصابة ستة آخرين بجروح خطيرة، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الخميس.
وقال أديوالي أوسيفيسو، المتحدث باسم قيادة شرطة ولاية أويو، في بيان: "اعتقل ثمانية أشخاص لتورطهم في أعمال مختلفة" في الحادث الذي وقع في ثالث أكبر مدينة في نيجيريا.
كان من بين المعتقلين الراعي الرئيسي للحدث الذي أقيم في مدرسة ثانوية، والذي نظمته مؤسسة وينجز وإذاعة محلية.
وأضاف المتحدث أن قسم جرائم القتل التابع لإدارة التحقيقات الجنائية في الولاية فتح تحقيقا في الحادث.
وقدم سيي ماكيندي، حاكم ولاية أويو، تعازيه لذوي الضحايا، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
وقال ماكيندي "قلوبنا مع العائلات والأحباء المتأثرين بهذه المأساة. فلترقد أرواح المتوفين بسلام".
وأضاف "نتعاطف مع الأهالي الذين تحولت فرحتهم فجأة إلى حداد بسبب هذه الوفيات".

أخبار ذات صلة
لوكمان أفضل لاعب في أفريقيا
مسلحون يخطفون 50 شخصاً في نيجيريا
المصدر: آ ف ب
تدافع
نيجيريا
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
مؤتمر «مدائن التراث» يوصي بالحفاظ على الهوية الحضارية للمدن العربية
التعليم والمعرفة
مؤتمر «مدائن التراث» يوصي بالحفاظ على الهوية الحضارية للمدن العربية
اليوم 23:49
«غرفة عجمان» تبحث فرص التعاون الاستثماري مع إيرلندا
اقتصاد
«غرفة عجمان» تبحث فرص التعاون الاستثماري مع إيرلندا
اليوم 23:30
أمين عام الناتو يخاطب عناصر وحدة تابعة للحلف في بلغاريا
الأخبار العالمية
أمين عام الناتو يحث على تعزيز الدعم لأوكرانيا
اليوم 23:26
أحذية ملقاة عقب حادث تدافع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل عشرات الأطفال خلال تدافع في نيجيريا
اليوم 22:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©