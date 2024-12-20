الجمعة 20 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رواندا تدلي ببيان بشأن فيروس ماربورج

لقاح مضاد لفيروس "ماربورج"
20 ديسمبر 2024 18:02

أعلن وزير الصحة الرواندي سابين نسانزيمانا، اليوم الجمعة، انتهاء تفشي فيروس ماربورج في البلاد عقب تعافي آخر مريض قبل 42 يوما.
وأكدت الدولة، الواقعة في شرق أفريقيا في سبتمبر الماضي، أولى حالات الإصابة بين بعض المرضى. ومرض ماربورج حمى نزفية فيروسية يمكن أن تسبب الوفاة.
وذكرت وزارة الصحة، اليوم، أنها سجلت 66 حالة إصابة مؤكدة توفي 15 منها بينما تعافى 51.
وقال نسانزيمانا، في مؤتمر صحفي "كانت رحلة طويلة، لكننا اليوم وصلنا إلى نهاية تفشي فيروس ماربورج في رواندا. لذا، فإن فيروس ماربورج انتهى حسب المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية".
وأضاف الوزير "استغرق الأمر 42 يوما منذ ظهور النتيجة السلبية لاختبار آخر المرضى وخروجه من المستشفى ... وكانت نهاية اليوم الثاني والأربعين في منتصف ليل أمس بالضبط. وبالتالي، نعلن انتهاء مرض ماربورج في رواندا".

أخبار ذات صلة
رواندا تطلب استضافة «الفورمولا-1»
“أبوظبي للتنمية” يمول مشروعاً استراتيجياً لتعزيز الأمن المائي في رواندا
المصدر: رويترز
رواندا
تفشي
فيروس ماربورج
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
طحنون بن زايد يترأس آخر اجتماع لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» لعام 2024
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأس آخر اجتماع لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» لعام 2024
اليوم 18:42
20 ألف مشارك في أسبوع أبوظبي المالي 2024
اقتصاد
20 ألف مشارك في أسبوع أبوظبي المالي 2024
اليوم 18:40
.
اقتصاد
تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية
اليوم 18:38
«المصرف المركزي» وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان فرص التعاون
اقتصاد
«المصرف المركزي» وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان فرص التعاون
اليوم 18:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©