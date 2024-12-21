أوكرانيا تقصف منطقة في عمق روسيا

قصفت أوكرانيا، اليوم السبت، بطائرات مسيرة، مدينة قازان، في منطقة تتارستان في روسيا، على بعد أكثر من 600 ميل (1000 كيلومتر) من خط المواجهة.

وقال رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، حيث تقع هذه المدينة "تعرضت قازان اليوم لهجوم ضخم بطائرات بدون طيار".

وأضاف، على تطبيق على تلغرام "تعرض منشآت صناعية لهجوم".

وتحدثت السلطات المحلية عن إجلاء سكّان، من دون أن تحدّد عددهم.

وأشار مجلس مدينة قازان إلى أن هذه الهجمات تسبّبت في "اندلاع حرائق" في أحياء عدّة، وأنّ فرق الإطفاء هرعت إلى الموقع.



أصابة مبنى في قازان

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام روسية، مسيّرات تستهدف العديد من المباني الشاهقة متسببة بكتل نارية ضخمة.

وأصابت ست منها مبان سكنية. وأصابت واحدة منشأة صناعية وتم إسقاط واحدة فوق نهر، حسب البيان.

وذكرت السلطات المحلية أنه ليس هناك أي ضحايا. وتم وقف الرحلات الجوية في مطار قازان.

ومن جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام اليوم السبت أن مدينة قازان أعلنت، على تطبيق "تلغرام"، أن الهجوم بطائرات بدون طيار تسبب في نشوب حرائق ولم تتوافر معلومات أولية عن سقوط الضحايا.

وذكر مسؤولون أن فعاليات كبرى كانت مقررة نهاية الأسبوع، ألغيت لأسباب أمنية.

وكتبت وزارة الدفاع، على تطبيق "تلغرام"، أن الهجمات بطائرات بدون طيار وقعت في ثلاث موجات من اتجاهات مختلفة.