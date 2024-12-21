الشبكة الوطنية لرصد الزلازل تسجل زلزالا هز فانواتو

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد، زلزالا "بقوة 6.3 درجة في جزر فانواتو" في المحيط الهادي.

وقال المركز، في منشور على منصة "إكس"، إن الزلزال سجل "الساعة 19:30، الموافق 21/12/2024 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".

بدوره، قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز جزر فانواتو.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وكان زلزال بقوة 7.4 درجة هز "بورت فيلا" عاصمة فانواتو يوم الثلاثاء الماضي مما أودى بحياة 14 شخصا وألحق أضرارا بمبان تجارية وسفارات ومستشفى.



