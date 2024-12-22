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كوريا الجنوبية تنجح في وضع قمر اصطناعي في المدار

علم كوريا الجنوبية
22 ديسمبر 2024 09:49

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن كوريا الجنوبية نجحت في وضع قمرها الاصطناعي التجسسي الثالث في مداره بعد إطلاقه من مركز فضائي أميركي يوم السبت. 

وذكرت الوزارة أن صاروخ فالكون 9 الذي يحمل القمر الاصطناعي انطلق بشكل طبيعي في الساعة 8:34 مساءً (بتوقيت كوريا) من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا كما هو مخطط له، وأرسل القمر  الاصطناعي للاستطلاع إلى مداره في الساعة 9:24 مساءً. 

 

وأضافت أن القمر الاصطناعي الذي تم إطلاقه نجح في الاتصال بمحطة أرضية خارجية في الساعة 11:30 مساءً، في خطوة تشير إلى أنه يعمل بشكل طبيعي. 

 

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ويعد القمر الاصطناعي العسكري هو الثالث الذي تطلقه كوريا الجنوبية في إطار خطتها لإطلاق خمسة أقمار اصطناعية للتجسس بحلول عام 2025. 

 

وكانت كوريا الجنوبية تعتمد في السابق إلى حد كبير على صور الأقمار الاصطناعية التي تقدمها الولايات المتحدة.

 

 

المصدر: وام
كاليفورنيا
كوريا الجنوبية
قمر اصطناعي
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