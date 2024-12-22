أستراليا تكثف الجهود لمكافحة حرائق الغابات

قال مسؤولون اليوم الأحد إن حريق غابات خارج عن السيطرة يستعر في ولاية فيكتوريا الأسترالية سيستمر لعدة أيام وأدى إلى إصدار أوامر إخلاء لمئات السكان.

وقالت وكالة خدمات الطوارئ في فيكتوريا على موقعها الإلكتروني إن الأمر بالمغادرة الفورية، والذي تم تحديده عند أعلى تصنيف للخطر، لا يزال ساريا فيما يتعلق بالحريق في متنزه جرامبيانز الوطني وما حوله، على بعد حوالي 241 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.



ودفع الحريق، الذي اندلع يوم الثلاثاء بسبب البرق، السلطات إلى حث سكان العديد من البلدات الريفية على الإخلاء.

وذكرت شبكة (إيه. بي. سي) الأميركية أن مئات من رجال الإطفاء شاركوا في مكافحة حرائق الغابات، مستخدمين أكثر من 100 خزان و25 طائرة.



وحذرت السلطات من موسم حرائق غابات شديد الخطورة هذا الصيف في أستراليا بعد عدة مواسم هادئة.



