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بوتين يوجه تهديدات إلى أوكرانيا

آثار قصف بمسيرات أصابت مبنى شاهقا في مدينة قازان الروسية
22 ديسمبر 2024 16:16

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بإلحاق مزيد من "الدمار" بأوكرانيا عقب هجوم بطائرات مسيّرة طال برجا سكنيا في مدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية.
واتهمت روسيا، كييف بالوقوف خلف هجوم السبت الذي أصاب مبنى شاهقا في المدينة الواقعة على نحو ألف كيلومتر من الحدود الروسية-الأوكرانية.
وأظهرت لقطات فيديو، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، مسيّرة واحدة على الأقل ترتطم بالمبنى الزجاجي الفخم، ما تسبب باندلاع كرة لهب ضخمة. ولم تعلن السلطات سقوط ضحايا.

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  • بوتين يشارك في فعالية عبر الفيديو
    بوتين يشارك في فعالية عبر الفيديو

وقال بوتين، في كلمة متلفزة اليوم "أيا كان ومهما حاولوا التدمير، سيواجهون دمارا مضاعفا، وسيندمون على ما يحاولون القيام به في بلادنا".
كان بوتين يتحدث إلى رئيس جمهورية تتارستان حيث تقع قازان، وذلك عبر تقنية الاتصال بالفيديو خلال حفل تدشين طريق.
كانت الضربة على قازان الأحدث في سلسلة من الهجمات الجوية المتصاعدة في الأزمة الأوكرانية، والتي تقترب من إتمام عامها الثالث.
ولم تعلّق كييف على هجوم السبت.

المصدر: آ ف ب
تتارستان
قازان
طائرات مسيرة
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