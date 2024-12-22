ارتفاع جديد لعدد قتلى الإعصار "تشيدو" في موزامبيق

قتل ما لا يقل عن 94 شخصا في موزمبيق جراء الإعصار "تشيدو" الذي اجتاح المحيط الهندي الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنت وكالة إدارة الكوارث في البلاد اليوم الأحد.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 76 شخصا جراء الإعصار.

وقال المعهد الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في الدولة، الواقعة في أفريقيا الجنوبية، إنّ الإعصار، الذي تسبّب بدمار واسع في مايوت، الأرخبيل الفرنسي الصغير الواقع في المحيط الهندي، دمّر في موزمبيق ما يقرب من 110 آلاف مسكن مخلّفا، فضلا عن ضحاياه، أكثر من 620 ألف متضرّر.

واجتاحت رياح عاتية مرافقة لهذا الإعصار الهائل بلغت سرعتها "حوالى 260 كلم في الساعة" وأمطار "بنسبة 250 ملم خلال 24 ساعة" إقليم كابو ديلغادو (الشمال).

وأظهرت صور لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في منطقة ميسوفي الأكثر تأثّرا بالإعصار الذي أسفر عن 670 جريحا، مشاهد خراب مع مساكن محطّمة وأخرى اقتلعت أسطحها.

أدى الإعصار إلى هطول أمطار بلغ منسوبها 250 ملم (10 بوصات) يوميًا.

ويتعرض هذا الجزء من شمال موزمبيق بانتظام للعواصف الاستوائية.