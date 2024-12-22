بوتين يحذّر من مخاطر عديدة ومتزايدة تواجه العالم

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، من أن العالم يواجه مخاطر متزايدة، متعهدا بالرد على كل التحديات.

وأكد بوتين، خلال مقابلة مع قناة التلفزيونية "روسيا 1"، ردا على سؤال عما إذا كان العالم مقبلا على حرب عالمية ثالثة، أنه "لا داعي لتخويف أحد. ومع ذلك، هناك مخاطر عديدة ومتزايدة".

وأوضح أن خصوم روسيا يمكنهم تصعيد الموقف ضدها، إذا أرادوا ذلك، مؤكدا أن موسكو سترد على جميع التحديات.

وأضاف "نرى ما يفعله خصومنا الحاليون، وهم يصعدون الموقف. إذا كانوا يريدون ذلك، فلندعهم يفعلونه، فلندعهم يصعدون أكثر، سنرد دائما على أي تحد".

وقال بوتين "عندما يسمع خصومنا الحاليون وشركاؤنا المحتملون ذلك، ويفهمونه ويدركونه، عندئذ سيفهمون أن من الضروري البحث عن حلول توافقية".

كما أوضح أن الصاروخ الروسي الفرط صوتي "أوريشنيك" علامة فارقة في تاريخ صناعات الصواريخ الفضائية، مؤكدا أنه لم يوجد مثله من قبل.

وقال بوتين إن الصاروخ "أوريشنيك ليس إنجاز العام فحسب لكنه إنجاز تاريخي وعلامة فارقة في تاريخ صناعات الصواريخ والفضاء، ولم يتم إنتاج أي شيء مثله من قبل، ولم يتم إنتاج أي أسلحة مماثلة على الإطلاق"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أنه منخرط بشكل عميق فيما يخص تطوير وتصنيع هذا الصاروخ ويعتبر ذلك جزءا من عمله. وبخصوص استخدام "أوريشنيك" في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أشار بوتين إلى أن "هناك وجهات نظر مختلفة داخل وزارة الدفاع الروسية بخصوص تصنيع وتجربة الصاروخ، وقررت أولا تخصيص الموارد المالية لتصنيعه، وثانيا اتفقت مع الفريق الذي رأى أهمية تجربته في ظروف الحرب على أرض الواقع".



