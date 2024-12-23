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قتلى في تحطم طائرة صغيرة بالبرازيل

منظر لطائرة بدون طيار يُظهر موقع تحطم طائرة في وسط جرامادو
23 ديسمبر 2024 09:35

قالت هيئة الدفاع المدني البرازيلية إن طائرة صغيرة تحطمت في جرامادو، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب العشرة وأفراد الطاقم الذين كانوا على متنها وإصابة ما يزيد على 12 آخرين على الأرض.
وأوضحت هيئة الدفاع المدني في منشور على تطبيق إكس أن الطائرة اصطدمت بمدخنة منزل ثم بالطابق الثاني لأحد المباني قبل أن تتحطم في حي .وتم نقل  المصابين إلى المستشفيات. ولم يتضح حتى الآن سبب التحطم . وتقع بلدة جرامادو في جبال سيرا جوتشا وتحظى بشعبية كبيرة بين السياح الذين يستمتعون بالطقس البارد وأماكن التنزه والطرز المعمارية التقليدية.

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المصدر: وكالات
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