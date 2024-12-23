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روسيا تسيطر على بلدة جديدة في الشرق الأوكراني

آثار قصف ومعارك في دونيتسك (أرشيفية)
23 ديسمبر 2024 17:24

قالت روسيا، اليوم الاثنين، إنها سيطرت على بلدة "ستوروجيف" الواقعة في شرق أوكرانيا والقريبة من قرية فيليكا نوفوسيلكا التي تحاول قواتها على ما يبدو محاصرتها.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "نتيجة تحرّك حاسم للوحدات" تمت السيطرة على "ستوروجيفوي"، مستخدمة التسمية الروسية للبلدة.
وتتقدّم روسيا ميدانيا بثبات في منطقة دونيتسك التي تقع "ستوروجيف" ضمن نطاقها، على حساب القوات الأوكرانية.
ويقول الجيش الروسي إنه سيطر على أكثر من 190 من البلدات والقرى الأوكرانية هذا العام.
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس السبت، السيطرة على قرية "كوراخيفكا" الكبيرة القريبة من مدينة "كوراخوف" الصناعية في منطقة دونيتسك الشرقية. كما أكدت سيطرتها على قرية "بيرشورافنيفي" الصغيرة في منطقة خاركيف القريبة من منطقة لوغانسك الشرقية.

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المصدر: وكالات
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دونيتسك
السيطرة على قرية
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