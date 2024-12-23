رئيس وزراء جرينلاند يرد على تصريحات ترامب

رد موتى إيجيدي رئيس وزراء جرينلاند المنتخب، اليوم الاثنين، على تصريحات للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن ضرورة سيطرة الولايات المتحدة على الجزيرة.

وقال إيجيدي إن الجزيرة، الشاسعة التابعة للدنمارك منذ أكثر من 600 عام، ليست للبيع.

وأردف إيجيدي يقول في تعليق مكتوب "جرينلاند ملكنا. ونحن لسنا للبيع ولن نكون كذلك أبدا. يجب ألا نخسر نضالنا الطويل من أجل الحرية".

وأعلن ترامب، أمس الأحد، أنه اختار كين هويري، وهو مبعوث سابق إلى السويد، سفيرا في الدنمارك. وعلق ترامب على وضع جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي من الدنمارك وتستضيف قاعدة جوية أميركية كبيرة.

وكتب ترامب، على منصته الخاصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأميركية بأن امتلاك جرينلاند والسيطرة عليها ضرورة حتمية".

ولم يدل ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 ينايرالمقبل، بتفاصيل عن هذه التصريحات.