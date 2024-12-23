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مصر تشارك في قوة حفظ السلام الأفريقية الجديدة في الصومال

وزير خارجية مصر يستقبل نظيره الصومالي
23 ديسمبر 2024 22:41

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال والتي من المتوقع أن تنتشر في يناير 2025.
وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي في القاهرة، إن "مصر قررت المشاركة في هذه البعثة بناء على طلب الحكومة الصومالية وبناء على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي".
تأتي تصريحات الوزير المصري قبل أن تنتهي مهمة البعثة الحالية المعروفة باسم "أتميص" والتي تضم نحو ثلاثة آلاف جندي إثيوبي أواخر العام الحالي، لتحل مكانها بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال "أوصوم".
ولم يحدد وزير الخارجية المصري عديد القوة المصرية في البعثة.
في أغسطس الماضي، وقعت مصر اتفاق تعاون عسكري مع الصومال خلال زيارة قام بها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة.

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المصدر: آ ف ب
مصر
الصومال
قوة أفريقية
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