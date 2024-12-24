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هبوط اضطراري لطائرة سويسرية

هبوط اضطراري لطائرة سويسرية
24 ديسمبر 2024 08:43

قالت شركة الطيران السويسرية "سويس" إن طائرة إيرباص تابعة لها كانت متجهة من بوخارست إلى زيورخ هبطت اضطراريا في النمسا يوم الاثنين بسبب مشاكل في المحرك وانبعاث دخان في المقصورة وقمرة القيادة مما أدى إلى إصابة 17 شخصا على متنها وتطلبوا رعاية طبية.
وأوضحت "سويس"، المملوكة لشركة لوفتهانزا، إن الطائرة هبطت في مدينة جراتس النمساوية وتم نقل أحد أفراد طاقم الطائرة إلى المستشفى بمروحية.
وذكرت شركة الطيران إن حالة المصابين لا تزال غير واضحة. واحتاج إجمالي خمسة من أفراد الطاقم و12 راكبا إلى رعاية طبية. وأكدت الشركة إنها لا تزال على اتصال وثيق بالسلطات وتعمل على تحديد سبب الحادث.

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المصدر: وكالات
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فيينا
هبوط اضطراري
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