الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون يدخل المستشفى

أُدخل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، إلى مستشفى في واشنطن الاثنين نتيجة إصابته بالحمى، وفق ما أفاد مكتبه.

وقال أنجيل أورينا نائب رئيس موظفي مكتب كلينتون على منصة اكس "أُدخل الرئيس كلينتون إلى المركز الطبي لجامعة جورجتاون بعد ظهر اليوم لإجراء اختبارات والخضوع للمراقبة بعد إصابته بالحمى"، مضيفا أنه "في حالة معنوية جيدة".

وقاد كلينتون البالغ 78 عاما، الولايات المتحدة لفترتين رئاسيتين من عام 1993 حتى 2001، وهو ثاني أصغر رئيس أميركي على قيد الحياة بعد باراك أوباما البالغ 63 عاما، ويكبره جورج دبليو بوش والرئيس المنتخب دونالد ترامب بأشهر معدودة.



