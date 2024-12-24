فيضانات جارفة تضرب الساحل الشمالي لكاليفورنيا

تعرض الساحل الشمالي لولاية كاليفورنيا الأميركية لأمواج عالية وفيضانات جارفة، حيث أصدرت خدمة الطقس الوطنية الأميركية تحذيرا بشأن "أجواء الشاطئ الخطيرة والمهددة للحياة" في المنطقة.

وتوقعت خدمة الطقس "أمواجا عالية جدا، وتيارات مائية قوية، وأمواجا مفاجئة، وفيضانات ساحلية اليوم الثلاثاء لجميع الشواطئ على طول ساحل المحيط الهادئ".

وفي سانتا كروز، جنوب سان فرانسيسكو، انفصل جزء من رصيف بسبب الأمواج القوية، مما دفعه إلى المحيط وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص.وأفادت التقارير أنه لم يصب أي شخص بإصابات خطيرة. وتم إبلاغ حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم بالانهيار وقام بتنسيق المساعدات مع السلطات المحلية، وفقاً لمكتبه.

وبالإضافة إلى الأمواج العالية على الساحل، تتوقع خدمة الطقس تساقط الأمطار الغزيرة في المنطقة اليوم الثلاثاء، مع احتمال حدوث فيضانات طفيفة وانهيارات أرضية.