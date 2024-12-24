«أونروا»: طفل يقتل كل ساعة في غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن إسرائيل تقتل طفلاً كل ساعة في غزة، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لحل الأزمة الإنسانية في القطاع.

جاء ذلك في بيانين صدرا عن «أونروا»، أمس، حول جريمة قتل الأطفال واستمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يشهد حرباً مدمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت «الأونروا»، في البيان الأول: «لا مكان للأطفال، فمنذ بداية الحرب تم الإبلاغ عن مقتل 14500 طفل في غزة، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)»، وتابعت قائلة: «‏يُقتل طفل كل ساعة، هذه ليست مجرد أرقام، إنها حياة قُطعت». وأكدت «الأونروا» عدم وجود مبررات لقتل الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، موضحة أن كل من نجا من الأطفال أصيب بندوب جسدية ونفسية.

وأشارت إلى أن الأطفال الفلسطينيين محرومون من التعليم حيث يقضي الفتيان والفتيات في غزة وقتهم في البحث بين ركام الأنقاض، محذرة من نفاد الوقت بسرعة لهؤلاء الأطفال، إنهم يخسرون حياتهم ومستقبلهم ومعظم آمالهم.

وفي البيان الثاني، قالت «أونروا»: «في خان يونس، يقف آلاف النازحين في طوابير طويلة لساعات متواصلة في انتظار حصولهم على الطعام، ومع نقص الإمدادات، يغادر العديد منهم دون الحصول على شيء، مردفة «الوقت ينفد، بينما تستمر الاحتياجات في الزيادة بسرعة وبشكل كبير». وأكدت الوكالة أنه لن يكون هناك حل لهذه الأزمة الإنسانية إلا من خلال وقف إطلاق النار الآن.