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«الفارس الشهم 3» تواصل مبادراتها الإنسانية لإغاثة نازحي غزة

شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع متمثلة في كسوة الشتاء (من المصدر)
25 ديسمبر 2024 01:39

حامد رعاب (العريش)

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واصلت دولة الإمارات جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، ضمن مبادراتها الإنسانية لإغاثة العائلات النازحة، من خلال إرسال شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، متمثلة في كسوة الشتاء. 
وتم إطلاق حملة «كسوة الشتاء» لرﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻋﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤتأثرة، وذﻟﻚ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟبرد اﻟﻘﺎرس ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء، حيث سارعت دولة الإمارات منذ اللحظة الأولى إلى توفير المساعدة لجميع الفئات المتضررة في القطاع. وتوفر اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ ﻛﺴﻮة اﻟﺸﺘﺎء ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ «اﻟﻔﺎرس اﻟﺸﻬﻢ 3» آلاف القطع الشتوية المستمر شحنها من أبوظبي إلى مطار العريش الذي استقبل أمس الطائرة السادسة والتي حملت مساعدات شتوية، سيتم نقلها وتوزيعها للأشقاء.
وتأتي المساهمات بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وعدد من المؤسسات والمصارف العاملة بالإمارات.
جدير بالذكر أن الإمارات تقدم دعماً متنوعاً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تسهم في توفير العلاج والرعاية الطبية عبر إجلاء المرضى لتلقي الرعاية في مستشفياتها، كما تواصل تقديم الدعم الطبي للمرضى المتواجدين داخل غزة من خلال المستشفى الميداني الإماراتي المجهز بكافة الاحتياجات والأجهزة المتطورة، إلى جانب تزويد المستشفيات المحلية بالأدوية واللقاحات الضرورية للأطفال.

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