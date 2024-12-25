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رسمياً.. "النسر الأصلع" يصبح الطائر الوطني في الولايات المتحدة

رسمياً.. "النسر الأصلع" يصبح الطائر الوطني في الولايات المتحدة
25 ديسمبر 2024 07:44

حصل النسر الأصلع، الذي ظل رمزاً لقوة الولايات المتحدة طيلة أكثر من 240 عاما، على تكريم الثلاثاء، حيث أصبح رسميا الطائر الوطني للبلاد. ووقع الرئيس جو بايدن على تشريع أرسله إليه الكونجرس يعدل قانون الولايات المتحدة وجعل النسر الأصلع، المألوف لدى الكثيرين بسبب رأسه الأبيض ومنقاره الأصفر وجسمه البني، كطائر وطني.
وظهر النسر الأصلع على "الختم العظيم" للولايات المتحدة، الذي يستخدم في الوثائق الرسمية، منذ عام 1782، عندما تم الانتهاء من التصميم. ويتكون الختم من النسر وغصن زيتون وسهام ودرع يشبه العلم وشعار وكوكبة من النجوم. وفي العام نفسه حدد الكونجرس النسر الأصلع كشعار وطني، وتظهر صورته في مجموعة من الأماكن، بدءا من الوثائق والعلم الرئاسي إلى الشارات العسكرية والعملة الأميركية، وفقا لموقع يو إس إيه دوت جوف.

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المصدر: وكالات
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النسر الأصلع
جو بايدن
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