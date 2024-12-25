اليابان تسجل أعلى متوسط ​​درجة حرارة خلال 2024

أظهرت أرقام أولية صادرة عن وكالة الأرصاد الجوية في اليابان، أمس الأربعاء، أن متوسط ​​درجة الحرارة في اليابان خلال عام 2024 من المرجح أن يصل إلى أعلى مستوى قياسي للعام الثاني على التوالي.وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن متوسط درجة الحرارة حتى نوفمبر الماضي كان أكثر دفئا بمقدار 1.64 درجة مئوية من المتوسط السنوي لفترة 30 عاماً حتى عام 2020، مسجلاً أعلى مستوى منذ أن بدأت وكالة الأرصاد الجوية في إصدار البيانات عام 1898، وأعلى من متوسط العام الماضي، الذي تجاوز المتوسط بمقدار 1.29 درجة مئوية.





وأرجعت وكالة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة إلى الهواء الدافئ الذي جلبته الرياح الغربية التي اتجهت شمالاً أكثر من المعتاد، إضافة إلى تأثيرات الاحتباس الحراري.

وواصلت درجات الحرارة في اليابان الارتفاع خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت السنوات الخمس بين عامي 2019 و2023 هي الأعلى حرارة.





وقالت وكالة الأرصاد الجوية إنه على المدى الطويل، ارتفع متوسط ​​درجة الحرارة السنوية بمقدار 1.35 درجة مئوية كل 100 عام.





كما كانت درجة حرارة سطح البحار المحيطة باليابان أعلى بمقدار 1.46 درجة مئوية من المتوسط ​​السنوي حتى أواخر نوفمبر الماضي، متجاوزة أعلى مستوى قياسي مسجل في عام 2023 منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1908.