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اعتقال رجل صدم عدداً من المارة في لندن

اعتقال رجل صدم عدداً من المارة في لندن
25 ديسمبر 2024 17:37

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل للاشتباه في شروعه في القتل، بعد أن صدم بسيارته عدداً من المارة، في منطقة ويست إند في لندن، في الساعات الأولى من صباح يوم عيد الميلاد. وقالت شرطة العاصمة لندن إنه تم استدعاء رجال شرطة في الساعة 45:00، صباحا(0045 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء، في أعقاب بلاغات عن وقوع تصادم وسيارة تسير على الجانب الخاطئ من الطريق، في شارع شافتسبري في كوفنت جاردن، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم.
وذكرت الشرطة أنه تم نقل أربعة من المارة إلى المستشفى، بينما لا يزال شخص في حالة خطيرة. وتم اعتقال السائق وهو رجل31 عاما للاشتباه في شروعه في القتل.
وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به "كان متورطاً" في مشاجرة، قبل أن يستقل سيارته ويصعد على الرصيف. 

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