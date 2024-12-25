ألمانيا: تحقيق الحماية الكاملة في أسواق عيد الميلاد غير ممكن



أشارت تقديرات رابطة المدن الألمانية إلى أن تحقيق الأمان الكامل ضد حدوث هجمات في أسواق عيد الميلاد، أمر غير ممكن. وفي تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية، قال المدير التنفيذي للرابطة، هيلموت ديدي، إن المدن يهمها بالدرجة الأولى تقليل المخاطر قدر الإمكان، مضيفاً: «رغم الجهود الكبيرة، لا يمكن على الإطلاق أن تكون الحماية كاملة». ورأى ديدي أنه بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج يوم الجمعة الماضي، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 200، يجب رفع مستوى الحذر مرة أخرى.

ولفت ديدي في هذا الصدد إلى التدابير القائمة، مثل الاستعانة بالأعمدة الاعتراضية والحواجز، وقال: «حيثما يتم نشر أفراد الأمن الخاص، يمكن أن تكون عمليات التفتيش عند المداخل أو فحص الحقائب خطوة مفيدة».

وشدد ديدي على أهمية ترك مسارات مفتوحة لفرق الإنقاذ والطوارئ في المدن، مع استخدام حواجز متنقلة ومرنة في أغلب الأحوال.

وأوضح ديدي أن من معايير الحماية في المدن أن تتم مراجعة جميع التدابير خلال اجتماعات استعراض الوضع التي تتم بين السلطات المعنية وقوات الأمن والمشغلين في الأسواق.

وأكد ديدي أهمية شعور الناس بالراحة والأمان أثناء زيارتهم لأسواق عيد الميلاد، وقال «إن المدن تأخذ التحذيرات من الأعمال الإرهابية الصادرة عن السلطات على محمل الجد وتقوم بتحديث التدابير الأمنية ميدانيا بشكل منتظم».

وأضاف ديدي أن أسواق عيد الميلاد والمهرجانات المحلية تمثل أماكن للتعايش والتفاعل المجتمعي. واختتم تصريحاته قائلاً: «هذا جزء من الطابع النموذجي للمدن، ولا يجب أن نسمح بانتزاع هذا التفاعل المجتمعي منا».