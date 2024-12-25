الكشف عن السبب وراء تحطم طائرة أذربيجان

أعلنت سلطات قازاخستان أن طائرة ركاب من تصنيع شركة إمبراير كانت متجهة من أذربيجان إلى روسيا تحطمت قرب مدينة أكتاو في قازاخستان اليوم الأربعاء وعلى متنها 62 راكباً وطاقم من خمسة أفراد، وأن هناك 32 ناجياً.

وقالت هيئة الرقابة المعنية بالطيران في روسيا في بيان إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطيار قرر الهبوط اضطرارياً بعد اصطدام سرب من الطيور بمحركات الطائرة.وأظهر مقطع فيديو هبوط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بسرعة قبل أن تشتعل بها النيران لدى اصطدامها بالأرض على الشاطئ المقابل لبحر قزوين وتصاعد دخان أسود كثيف منها.

وشوهد ركاب مصابون بكدمات وملطخون بالدماء وهم يسارعون بالخروج من جزء من جسم الطائرة لم يلحق به ضرر جسيم.

وتحققت رويترز عن طريق المعالم المرئية من أن المقطع تم تصويره على شاطئ لبحر قزوين قريب من أكتاو.

وقالت وزارة الطوارئ في قازاخستان في بيان إن إدارة الإطفاء أخمدت الحريق وإن الناجين، ومن بينهم طفلان، يتلقون العلاج في مستشفى قريب وإن جثث القتلى تنتشل من الموقع.

وذكرت الخطوط الجوية الأذربيجانية أن طائرة الرحلة رقم جيه2-8243، وهي من طراز إمبراير 190، أقلعت من باكو متجهة إلى جروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، لكنها اضطرت إلى إجراء هبوط اضطراري على بعد ثلاثة كيلومترات تقريبا عن مدينة أكتاو بقازاخستان.

ورصدت مواقع إلكترونية تجارية لتتبع حركة الطيران الطائرة وهي تحلق صوب الشمال في مسارها المقرر بطول الساحل الغربي لبحر قزوين قبل توقف تسجيل مسار رحلتها. ثم عاودت الظهور على الساحل الشرقي المقابل حيث انعطفت دائرياً قرب مطار أكتاو قبل أن تتحطم على الشاطئ.

وقالت السلطات في قازاخستان إن لجنة حكومية تشكلت للتحقيق في ملابسات ما حدث وإن أفرادها تلقوا توجيهات بالسفر إلى موقع الحادث للتأكد من أن أسر وذوي القتلى والمصابين يتلقون كل المساعدة التي يحتاجون إليها.

وأضافت الحكومة أن قازاخستان ستتعاون مع أذربيجان في التحقيق.