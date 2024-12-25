ألمانيا: ركاب يغادرون قطاراً بعد انبعاث رائحة حريق

اضطر حوالي 100 راكب إلى مغادرة أحد القطارات فائقة السرعة في محطة إمسكيرشن، بجنوب ألمانيا، بسبب عطل تقني. وذكرت فرق الإطفاء أنه في ليلة عيد الميلاد انطلق إنذار من وجود حريق في العربة الخلفية للقطار، وهو من طراز «إنترسيتي إكسبريس» المعروف اختصارا بـ «آي سي إي». ومع ذلك، لم تتمكن فرق الإطفاء من العثور على أي حريق.

من جانبها، قالت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» إن رائحة الحريق نتجت عن خلل تقني في المكابح. وتم إرسال القطار رقم «آي سي إي 584» للإصلاح، وأضافت المتحدثة أن الركاب أمكنهم مواصلة رحلتهم باستخدام قطار آخر من نفس الطراز.