الغابون تعلن مراجعة قوائم الناخبين تمهيدا لانتخاب رئيس

أعلنت الحكومة في الغابون، اليوم السبت، أن مراجعة قوائم الناخبين ستبدأ في الثاني من يناير المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد في رزنامة يُنتظر أن تفضي إلى انتخابات رئاسية عام 2025.

وأعلن هيرمان إيمونغولت وزير الداخلية، في بيان، أن مراجعة القوائم ستتم في الفترة من 2 إلى 31 يناير "في إطار الأعمال التحضيرية لتنظيم الانتخابات المقبلة".

وقال "رغم أنه كان من المقرر في البداية أن تبدأ في شهر أبريل 2025 وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته لجنة المرحلة الانتقالية، لا تمثل مراجعة القوائم الانتخابية في شهر يناير 2025 أي إزعاج قد يؤدي إلى تقويض المراحل الانتقالية".