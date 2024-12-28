الضفة.. اقتحامات ليلية واعتقال 15 فلسطينياً

رام الله (الاتحاد)

شن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اشتباكات، واعتقال 15 فلسطينياً على الأقل، بينهم سيدة ومعتقلون سابقون.

وفي بيان مشترك، أمس، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، إن جيش الاحتلال اعتقل أمس 15 فلسطينياً على الأقل من الضفة، بينهم سيدة وأسرى سابقون، مضيفاً أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، ونابلس وطولكرم وجنين، والخليل.

ولفت أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل الفلسطينيين.

وفي طولكرم، شمال الضفة، اقتحمت 5 آليات عسكرية إسرائيلية وسط المدينة ومحيط مخيمها، حيث اندلعت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين، بحسب ما ذكر شهود عيان.