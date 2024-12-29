الأمم المتحدة: زيادة عدد اللاجئين على مستوى العالم

أشارت إحصائية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن عدد اللاجئين على مستوى العالم تجاوز 122 مليون شخص في عام 2024، وهو عدد يزيد عن عددهم في العام الماضي.

ونقل بيان عن بيتر رونشتروت-باور، المدير الوطني للمفوضية في ألمانيا، قوله في بون إن "الأرقام صادمة، ولكن وراء كل رقم هناك إنسان يأمل في الأمان والمستقبل. واجبنا المشترك أن نوفر الحماية وآفاقا مستقبلية لهؤلاء الأشخاص".

ووفقا للتقرير السنوي لمدير المفوضية في ألمانيا، فإن عدد اللاجئين على مستوى العالم كان بلغ 117,4 مليون شخص في عام 2023.

ويرجع ارتفاع الأعداد هذا العام، بالدرجة الأولى، إلى صراعات نشبت في مناطق عدة من العالم. وذكر البيان أن الحرب في قطاع غزة وفي لبنان أدت إلى تهجير أكثر من 1,7 مليون شخص.

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