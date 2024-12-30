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تحديد موعد ومراسم جنازة الرئيس الأميركي الأسبق كاتر

الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كاتر
30 ديسمبر 2024 22:40

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الجنازة الرسمية للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر ستقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم التاسع من يناير المقبل.
توفي كارتر، أمس الأحد، عن عمر ناهز 100 عام.
وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن بأن يكون التاسع من يناير يوم حداد وطنيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن بايدن سيرثي كارتر في الجنازة التي ستقام بعد مراسم على مدى ثمانية أيام في ولايتي جورجيا وواشنطن.
تولى الديمقراطي كارتر الرئاسة في يناير 1977 بعد فوزه على الرئيس الجمهوري جيرالد فورد في انتخابات عام 1976.
وذكرت نيويورك تايمز أن كارتر سيدفن في جورجيا بعد انتهاء المراسم في الكاتدرائية.

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المصدر: وكالات
جيمي كارتر
جنازة رسمية
مراسم
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