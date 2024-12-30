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ترينيداد وتوباجو تفرض حالة الطوارئ لمواجهة العصابات

فيتزجيرالد هيندز وزير الأمن القومي وستيوارت يونج القائم بأعمال المدعي العام في مؤتمر صحفي
31 ديسمبر 2024 00:29

دفع تزايد عنف العصابات الدموي جزر ترينيداد وتوباجو إلى فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من الاثنين.
جاء الإعلان في أعقاب عطلة نهاية أسبوع شهدت موجة من أعمال العنف المرتبطة بالعصابات والتي أسفرت عن مقتل عدة أشخاص، من بينهم خمسة رجال يعتقد أنهم كانوا ضحايا إطلاق نار انتقامي.
وقال فيتزجيرالد هيندز وزير الأمن القومي في مؤتمر صحفي: "ليس هناك شك بالنسبة لي في أننا نتعامل مع وباء".
وعلى الرغم من أن حالة الطوارئ لن تشهد تطبيق حظر تجول، فقد تم إبلاغ السكان أن يتوقعوا زيادة في وجود الشرطة والجيش.
وتسمح حالة الطوارئ لسلطات إنفاذ القانون بإجراء عمليات تفتيش واحتجاز المشتبه بهم لمدة 48 ساعة وتنفيذ عمليات اعتقال دون أمر قضائي.
يتوقع أن تستمر المدارس والأعمال والأنشطة الأخرى، بما في ذلك احتفالات رأس السنة كما هو مقرر.
وأكد ستيوارت يونج القائم بأعمال المدعي العام أنه على الرغم من وجود قلق عام إزاء العنف المتزايد، هناك حالة من عدم الارتياح بشكل خاص من "تزايد وتصاعد أعمال النشاط الإجرامي الجريئة" بواسطة عصابات تحمل أسلحة غير قانونية.

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المصدر: د ب أ
ترينيداد وتوباجو
عصابات
حالة الطوارئ
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