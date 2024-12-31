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محكمة في كوريا الجنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
31 ديسمبر 2024 08:39

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق ما أفاد محققون الثلاثاء، وذلك بسبب محاولته في وقت سابق من هذا الشهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقال بيان لفريق التحقيق المشترك، إن مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها للرئيس يون سوك يول "صدرت هذا الصباح" عن محكمة منطقة سيول الغربية.
أضاف البيان "لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة". 
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون سوك يول في منصبه رسميا بانتظار بت المحكمة الدستورية بقرار عزله من قبل البرلمان في 14 ديسمبر.
لكن الرئيس موقوف حاليا عن العمل، ومن المتوقع أن تثبت المحكمة الدستورية قرار إقالته أو تلغيه بحلول منتصف يونيو. 

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المصدر: وكالات
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