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في خطاب العام الجديد.. شولتس يدعو إلى التصويت في الانتخابات

شولتس
31 ديسمبر 2024 09:30

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، مواطنيه بالتصويت في الانتخابات المبكرة التي تجري في فبراير.
تأتي المناشدة في كلمة شولتس بمناسبة العام الجديد التي من المقرر بثها الساعة 1910 بتوقيت جرينتش.
ويقول شولتس في خطابه "إنني أناشدكم اليوم، من فضلكم اذهبوا للتصويت! من خلال النظر حولكم إلى العالم، ستعرفون كيف تمثل الانتخابات الحرة والنزيهة إنجازا عظيما".
ويتوجه الألمان إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية يوم 23 فبراير بعد انهيار الحكومة الائتلافية المنقسمة بقيادة شولتس والتي تضم حزبه الديمقراطي الاجتماعي والخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال.

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المصدر: وكالات
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