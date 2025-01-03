تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا

أعلنت الشرطة الأميركية أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 18 إثر تحطم طائرة صغيرة فوق مبنى تجاري في مدينة فوليرتون، بمقاطعة أورانج جنوب ولاية كاليفورنيا، يوم أمس.

وذكرت كريستي ويلز، المتحدثة باسم شرطة فوليرتون، أن الحادث وقع الساعة 2:09 مساء بالتوقيت المحلي، واستجابت فرق الشرطة والإطفاء فورا لموقع الحادث لإخماد الحريق وإخلاء المباني المجاورة.

وألحق الحريق أضرارا بالغة بالمبنى، فيما جرى نقل 10 مصابين إلى المستشفى، بينما تلقى ثمانية آخرون العلاج في الموقع وغادروا، وفقا للشرطة.

وأوضحت الشرطة أن الطائرة، وهي من نوع أحادي المحرك وتتسع لأربعة مقاعد، تحطمت بعد دقيقة واحدة من إقلاعها بالقرب من مطار فوليرتون، الذي يبعد حوالي 10 كيلومترات عن ديزني لاند.

ولم يتم تحديد هوية الضحايا أو ما إذا كانوا من ركاب الطائرة أو من العاملين في الموقع.

ويواصل المحققون، بالتعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية، التحقيق في الحادث لتحديد الأسباب والملابسات المحيطة به.