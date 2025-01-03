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كوريا الجنوبية تعلق توقيف الرئيس يون سوك

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
3 يناير 2025 13:16

علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية الجمعة تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وصباح الجمعة كان المكتب أعلن أنّ "تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول قد بدأ".
لكن سرعان ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول، وأنهم علقوا تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك.

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وحاول المحققون تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه الجمعة لكن الأمن الرئاسي منعهم من ذلك.

ويون لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد بانتظار أن تبت فيه المحكمة الدستورية.

المصدر: وكالات
يون سوك-يول
سول
كوريا الجنوبية
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