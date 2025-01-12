زلزال قوي يهز المكسيك

ضرب زلزال، بقوة 6,2 درجات على مقياس ريختر، منطقة في جنوب غرب المكسيك اليوم الأحد، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ولم يبلغ، حتى الآن، عن وقوع ضحايا أو أضرار وخسائر مادية.

حدد مركز الزلزال على بعد ثمانية كيلومترات من بلدة "كوالكومان دي فاسكيز بالاريس" التي تعد نحو 20 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 600 كيلومتر غرب العاصمة مكسيكو.

وقع الزلزال على عمق 86,2 كيلومتر.

وقالت كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك، على منصة "إكس"، إن خدمات الطوارئ الوطنية أبلغتها "بعدم وجود تطورات جديدة" وإنها تراقب الوضع في كوالكومان.

تقع المكسيك بين خمس صفائح تكتونية، ما يجعلها من أكثر الدول تعرضا للزلازل في العالم، خاصة على ساحل المحيط الهادئ.

في 1985، دمر زلزال بقوة 8,1 درجات قسما كبيرا من العاصمة مكسيكو سيتي، مخلفا آلاف القتلى.

وفي 19 سبتمبر 2017، تسبب زلزال بقوة 7,1 درجات في مقتل 369 شخصا، معظمهم في العاصمة.

وفي التاريخ نفسه من العام 2022، وقع زلزال آخر في وسط المكسيك، بعد ساعات فقط من مشاركة ملايين الأشخاص في تدريب على السلامة يحاكي زلزالا.