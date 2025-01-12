الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زلزال قوي يهز المكسيك

زلزال
12 يناير 2025 17:04

ضرب زلزال، بقوة 6,2 درجات على مقياس ريختر، منطقة في جنوب غرب المكسيك اليوم الأحد، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
ولم يبلغ، حتى الآن، عن وقوع ضحايا أو أضرار وخسائر مادية.
حدد مركز الزلزال على بعد ثمانية كيلومترات من بلدة "كوالكومان دي فاسكيز بالاريس" التي تعد نحو 20 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 600 كيلومتر غرب العاصمة مكسيكو.
وقع الزلزال على عمق 86,2 كيلومتر.
وقالت كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك، على منصة "إكس"، إن خدمات الطوارئ الوطنية أبلغتها "بعدم وجود تطورات جديدة" وإنها تراقب الوضع في كوالكومان.
تقع المكسيك بين خمس صفائح تكتونية، ما يجعلها من أكثر الدول تعرضا للزلازل في العالم، خاصة على ساحل المحيط الهادئ.
في 1985، دمر زلزال بقوة 8,1 درجات قسما كبيرا من العاصمة مكسيكو سيتي، مخلفا آلاف القتلى.
وفي 19 سبتمبر 2017، تسبب زلزال بقوة 7,1 درجات في مقتل 369 شخصا، معظمهم في العاصمة.
وفي التاريخ نفسه من العام 2022، وقع زلزال آخر في وسط المكسيك، بعد ساعات فقط من مشاركة ملايين الأشخاص في تدريب على السلامة يحاكي زلزالا.

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب وسط إثيوبيا
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة "بوشهر" الإيرانية
المصدر: وكالات
زلزال
المكسيك
آخر الأخبار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
علوم الدار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
اليوم 07:26
«الأولمبية الدولية» تتعهد بتعويض سباح أميركي عن «ميداليات الحرائق»!
الرياضة
«الأولمبية الدولية» تتعهد بتعويض سباح أميركي عن «ميداليات الحرائق»!
اليوم 12:46
انطلاق مسابقات وفعاليات المحطة الختامية لـ "مهرجان الظفرة"
علوم الدار
انطلاق مسابقات وفعاليات المحطة الختامية لـ "مهرجان الظفرة"
اليوم 12:45
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
علوم الدار
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
اليوم 12:35
حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12
الرياضة
حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©