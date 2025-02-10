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شركات أوروبية تطلق مبادرة للذكاء الاصطناعي

جانب من فعاليات قمة باريس الدولية حول الذكاء الاصطناعي
11 فبراير 2025 00:20

أطلقت أكثر من 60 شركة أوروبية مبادرة لدفع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في قطاع الصناعة في دول الاتحاد الأوروبي.
وكشف عن المبادرة، التي حملت اسم "أبطال الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي"، أمام قادة دول ورؤساء شركات تكنولوجيا وخبراء من مختلف دول العالم المشاركين في قمة باريس الدولية حول الذكاء الاصطناعي في العاصمة الفرنسية باريس الاثنين.
تستهدف المبادرة دمج الذكاء الاصطناعي التطبيقي في القاعدة الصناعية الأوروبية لزيادة الإنتاجية والمرونة والسيادة الاقتصادية لأوروبا وبخاصة في قطاعات مثل التصنيع والطاقة والصناعات العسكرية.
تشارك في المبادرة شركات ناشئة معروفة في قطاع الذكاء الاصطناعي مثل "ميسترال أيه.آي" إلى جانب شركات كبيرة من مختلف المجالات مثل "إيرباص" و"سيمنس" و"فولكس فاجن".  
وقالت جانيت تسو فورشتينبرج المدير الإداري لشركة الاستثمار المالي "جنرال كاتاليست" التي تم تكليفها بالتحضير للمبادرة "أوروبا تمتلك كل المقومات اللازمة لإقامة بنية تحتية قوية قادرة على المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل المواهب ورأس المال الأساس الصناعي القوي مع شبكات التوزيع والبيانات.. مع التزام أكثر من 60 شركة رائدة، علينا تسخير هذه الموارد  من أجل إطلاق العنان  لعجلة التوازن بين التكنولوجيا ورأس المال والسياسة".
وتجمع القمة نحو 1500 مشارك من حوالي 100 دولة، وتأتي بعد قمتين عالميتين سابقتين حول الذكاء الاصطناعي: في المملكة المتحدة عام 2023 وكوريا الجنوبية العام الماضي.
من بين السياسيين المشاركين في قمة هذا العام نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
أما من جانب التكنولوجيا، فيشمل المشاركون أسماء بارزة خاصة الرؤساء التنفيذيون لشركات مايكروسوفت، وأوبن إيه آي، وجوجل.

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المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
الذكاء الاصطناعي
القطاع الصناعي
شركات
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